Bekijk hier de reacties van Lampaert en Livyns

Gisteren overheerste de teleurstelling nog bij Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) uit Ingelmunster, maar vandaag is hij vooral opgelucht. “Ikzelf val dubbel lek net voor de Bourliquet, net voor de Saint-Sauveur. Dus dat was een hele remonte om weer vooraan te raken. Op de Trieu bekoop ik dat een beetje. Maar gelukkig konden we dat wat rechtzetten in de finale. Ik had niet gedacht dat we ze nog zouden terugpakken. Fabio pakt hier dan toch nog op een meesterlijke wijze de overwinning.”

Livyns: “Gisteren al van plan om iets te proberen”

Arjen Livyns (Bingoal-Wallonie Bruxelles) uit Waarmaarde waagde zijn kans met een vroege vlucht die uiteindelijk nog tot diep in de finale meeging. “Ik had het al van gisterenavond in mijn gedachten om iets te proberen. Ik gokte er een beetje op dat er ging gekoerst worden in de bergzones in het peloton en dat er een groep ging terugkomen op de kopgroep en dat is ook gebeurd. Maar het was in de plaatselijke ronde dan toch nog iets te ver om voor te blijven met de vluchters.”