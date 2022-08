Belcanto Classic opnieuw schot in de roos

Na twee jaar onderbreking hebben 500 sportievelingen gisteravond weer de Belcanto Classic gereden in Westouter.

Het evenement is uit zijn voegen gebarsten en je moet vliegensvlug zijn om een plaatsje aan de start te kunnen bemachtigen. Maar ook al is het geen echte wedstrijd, het is voor heel wat deelnemers toch 7 ronden op de tanden bijten, zelfs voor bekende sporters en oud-wielrenners. Bekijk het videoverslag hierboven.