Belgen bijten in het zand, Van der Haar wint EK veldrijden

De Nederlandse heuvel de Col du VAM was het decor voor het Europees kampioenschap veldrijden met absolute topfavoriet Eli Iserbyt. Hij domineert het seizoen en wou dolgraag zijn Europese trui nog een jaartje langer dragen.

Eli Iserbyt reed van de ene demonstratie naar de andere dit seizoen, zoals vorige week maandag nog op de Koppenberg. Dat gaf vertrouwen voor dit Europees kampioenschap, waar hij op de VAM-berg ook zijn duivels kon ontbinden.

Dat goeie voornemen werd al bijna meteen gefnuikt, door een valpartij in de eerste honderden meters. Iserbyt moest even een gaatje dichten, maar na de eerste ronde kwam hij al als eerste over de streep.

Zijn landgenoten waren niet van plan om Iserbyt zomaar te laten begaan. Toon Aerts en Quinten Hermans leken een entente te hebben gesloten, en vielen om beurten aan. Iserbyt pareerde alles, maar ze hielden niet op. Opeens brak de veer, en moest Iserbyt de andere Belgen laten gaan.

Belgen bijten in het zand

Van der Haar was ontketend en ging op zoek naar Hermans. Op twee ronden van het einde kwam hij aansluiten. De Nederlander zette de Belg meteen onder druk, en die kraakte. Van der Haar begon aan een ware triomftocht. Zijn eerste zege van het seizoen, maar wel meteen een kampioenschap.

De Belgen beten opnieuw in het zand. Hermans en Vanthourenhout moesten tevreden zijn met de andere podiumplaatsen.