België strijdvaardig voor duel tegen Spanje

Kapitein Johan Van Herck voelt zich klaar voor de barrages van Wereldgroep I van de Fed Cup tegen Spanje, dit weekend in de Lange Munte in Kortrijk.

"De Spanjaarden zijn als je hun selectie bekijkt favoriet, maar wij hebben het niveau om hen pijn te doen", vertelde de bondscoach vrijdag na afloop van de loting. Kirsten Flipkens (WTA 59) opent zaterdag met een wedstrijd tegen kopvrouw Garbiñe Muguruza (WTA 19), in 2017 nog nummer 1 van de wereld. Alison Van Uytvanck (WTA 52) treft nadien op het hardcourt van de Lange Munte Carla Suarez Navarro (WTA 27). "Ik heb voor Kirsten en Alison gekozen omdat hun kwaliteiten volgens mij het meest geschikt zijn om de eerste dag door te komen", stak Van Herck van wal.

'Spanje het vuur aan de schenen leggen'

"Spanje treedt met sterke speelsters aan, maar wij kunnen hen het vuur aan de schenen leggen. We moeten ons volledig geven en en onze huid duur verkopen. Dan gaat het dit weekend dicht bij mekaar liggen." "De sfeer in mijn groep zit goed en de voorbereiding verloopt optimaal", vervolgde de kapitein. "De ondergrond, hardcourt, ligt ons ook. Dat kunnen we dus zeker niet als excuus inroepen mocht het fout lopen." Zondag staan opnieuw twee enkelspelen op de agenda. Van Uytvanck kijkt eerst Muguruza in de ogen, waarna het duel volgt tussen Flipkens en Suarez Navarro. Een dubbelspel sluit de barrages af. Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Yanina Wickmayer (WTA 127) nemen het hier op tegen Aliona Bolsova (WTA 136) en Maria José Martinez Sanchez (WTA 19 dubbel).