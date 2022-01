De Belgische international begon het seizoen in Spanje, bij Gran Canaria, voordat ze als medische joker aan de slag ging bij het Poolse Lublin. Mestdagh zat zonder club sinds half december, maar heeft nu met Saarlouis dus een nieuwe werkgever gevonden.

De club staat momenteel zevende in de Duitse competitie met acht overwinningen tegen negen nederlagen. In het verleden speelde de Belgian Cat ook voor Namen, Castors Braine en Freiburg in Zwitserland.