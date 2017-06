Belgian Cats bereiden EK voor... op zee

De voorbereiding op dat EK is volop bezig, en tussen de trainingen en wedstrijden door, is er ook tijd voor wat teambuilding. Zo gingen de Cats op zee om er te zeilen, onder de deskundige begeleiding van Olympische zeilers Yannick Lefèbvre uit Oostende en Tom Pelsmaekers.

Nationale ploeg kleurt West-Vlaams

De voertaal bij de nationale basketbalvrouwen is West-Vlaams, want de halve ploeg en de coach (Philippe Mestdagh) komen uit onze provincie. Boegbeeld Ann Wauters is één van de weinigen die al eens een EK hebben gespeeld. "Voor mij is het leuk om met zo’n jonge ploeg op het EK te staan. Ik denk dat deze jonge meiden dat ook wel verdienen om daar te zijn, en ik denk dat mijn rol is om wat rust te brengen, op en naast het veld en mijn ervaring zoveel mogelijk te delen." Wauters is een belangrijke pion, en dat is ook Emma Meesseman. Zij pendelt tussen Rusland en de Verenigde Staten, en ze wil dus ook scoren met de nationale ploeg. "De meesten ken ik al van bij de jeugd, ‘t is leuk, het steekt nooit tegen, we vechten voor elkaar, we zijn jong, we zijn rap, en de ervaring die we missen vangen we zo op. No fear."

Kwartfinale halen op EK

België neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Montenegro, Rusland en Letland. Kim Mestdagh: "Je moet gaan met enkele doelen, maar ze mogen ook niet te hoog liggen, ik denk, kwartfinales is haalbaar, niet simpel, maar ik vind dat dat wel een realistisch doel is." Vrijdag en zaterdag spelen the Cats twee oefenmatchen tegen Spanje, in Wevelgem. De eerste match op het EK, is op vrijdag 16 juni, tegen Montenegro.