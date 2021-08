Belgian Cats kennen hun tegenstanders in groepsfase

De Belgische basketvrouwen, de Belgian Cats, (FIBA 6) nemen het in de voorronde van het EK 2023 in groep A op tegen Bosnië-Herzegovina (FIBA 27), Duitsland (FIBA 40) en Noord-Macedonië (FIBA 79).

De Belgian Cats waren vandaag bij de loting een van de vijf reekshoofden. Achtendertig landen werden onderverdeeld in tien groepen. De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes vergezellen organisatoren Slovenië en Israël naar het hoofdtoernooi.

De kwalificatiewedstrijden worden in drie periodes afgewerkt: in november van dit jaar, in november 2022 en in februari 2023. Ook gastlanden Slovenië en Israël nemen deel. Als zij bij de top veertien eindigen, gaat een extra ticket naar een nummer twee.

De Belgian Cats mikken op een vierde EK-deelname op rij. De afgelopen jaren zetten Emma Meesseman en co op het Europese toneel enkele knappe resultaten neer: brons op het EK 2017 in Praag, vijfde op het EK 2019 in Belgrado en opnieuw brons op het EK afgelopen juni in Valencia. Ondertussen veroverden de troepen van coach Philip Mestdagh ook de vierde plaats op het WK 2018 in Tenerife en kwalificeerden ze zich voor het eerst voor de Olympische Spelen, waar ze na een thriller werden uitgeschakeld (86-85) door gastland Japan in de kwartfinale. Dankzij hun derde plaats op het EK 2021 mogen de Belgische basketvrouwen ook deelnemen aan een kwalificatietoernooi in februari voor het WK van 2022 in Australië.