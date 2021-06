Belgian Cats pakken brons tegen Wit-Rusland

De Belgian Cats hebben zondag in het Spaanse Valencia de bronzen medaille in de wacht gesleept op het EK basketbal. De basketvrouwen slikten zo tegen Wit-Rusland de bittere pil door van de nipt verloren halve finale tegen Servië: 69-77.

Wat de Cats zaterdag niet lukte, namelijk snel starten, lukte wel tegen het tragere Wit-Rusland, dat in zijn halve finale kansloos verloor van titelfavoriet Frankrijk (73-61). Al snel kwamen de Belgen 3-6 voor. Even sputterde de motor wat met een schijnbaar vermoeide Julie Allemand, maar na een sterke prestatie van invaller Julie Vanloo eindigde het eerste kwart op 13-23.

In de tweede periode hadden de Cats het moeilijk om door de stevige defensie van de Wit-Russen te breken. Even slonk de kloof zelfs tot 5 punten. Emma Meesseman bewees wel weer haar waarde met 14 punten. Antonia Delaere, die indruk maakte, kon vlak voor de buzzer nog scoren om het kwart af te sluiten met 30-40.

Vermoeide spelers

Bondscoach Philip Mestdagh sprak tijdens de rust van een mentale wedstrijd, "met vermoeide spelers aan beide zijden". Het derde kwart startte met twee snelle korven, eerst van de Wit-Russen, dan van de onvermijdelijke Delaere, die Meesseman bijbeende. De Wit- Russische spelmaakster Alexandra Bentley kwam op dreef en bracht haar ploeg dichterbij maar invaller Hanne Mestdagh scoorde in het slot nog een lay-up en een driepunter. De Belgen mochten met 12 punten voorsprong even rusten.

De Cats maakten het in het laatste kwart nog even spannend door de Wit-Russen te laten komen. Maar dat was buiten Meesseman gerekend. Ze sloot de wedstrijd af met maar liefst 21 punten, 9 rebounds en 4 assists. Ook Delaere imponeerde met 17 punten. Met een time-out op een halve minuut van het einde zette Mestdagh de Cats nog even op scherp. De Belgian Cats eindigden knap derde op het EK met een 69-77 zege tegen Wit-Rusland.

Het is voor de Belgian Cats het tweede brons op een Europees kampioenschap. Na tien jaar afwezigheid in de slotfase van een EK wonnen de basketvrouwen in 2017 in Praag de bronzen medaille.