Belgian Cats rechten rug tegen Duitsers

De Belgian Cats, de nationale basketbalvrouwen hebben hun tweede kwalificatiematch voor het EK overtuigend gewonnen van Duitsland: 84-55 was de eindstand in een sfeervolle Lange Munte in Kortrijk.

Voor de wedstrijd van start ging, was er een huldiging voor Ann Wauters. Onze 41-jarige landgenote zette afgelopen zomer na de Olympische Spelen een punt achter een indrukwekkende carrière, die ze afsloot met liefst 131 interlands.

Verschil pas in het derde kwart

Net als eerder deze week tegen Bosnië-Herzegovina liep het voor rust tegen Duitsland niet van een leien dakje. Bij het einde van het tweede kwart mochten beide landen dan ook gaan rusten bij een 32-32 stand, maar in het derde kwart werd het verschil dan toch gemaakt in het voordeel van de Cats, die al snel zeven en niet veel later zelfs twaalf punten (46-34) uitliepen.

Meesseman goed voor 25 punten

De bezoekers sputterden nog even tegen, maar de Belgen ging op hun elan door en toen in het laatste kwart de voorsprong zestien punten bedroeg (66-50) was het wel duidelijk dat de zege binnen was. Een broodnodige zege ook, na het debacle in Sarajevo waar de Cats in hun eerste wedstrijd onder kersvers bondscoach Valéry Demory met 87-81 onderuitgingen. In de Lange Munte haalden ze het uiteindelijk met stevige 84-55 cijfers van Duitsland. Uitblinkster Emma Meesseman sloot af met 25 punten, 11 rebounds en 5 assists. Antonia Delaere was goed voor zeventien punten. Beide speelsters kregen in het slot nog een applausvervanging.

Alleen de tien groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor het EK van 2023 in Israël en Slovenië. In november 2022 speelt België thuis tegen Noord-Macedonië (24/11) en Bosnië-Herzegovina (27/11). In februari 2023 volgen de laatste twee voorrondeduels op verplaatsing, tegen Duitsland (9/2) en Noord-Macedonië (12/2).