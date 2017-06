Belgian Cats schrijven geschiedenis

Ze versloegen ze Griekenland met 78-45. Bij de rust stonden ze 40-29 voor. De kloof werd definitief geslagen in het derde kwart. Emma Meesseman, Ann Wauters en Jana Raman (8 rebounds) leidden de Cats naar een 50-31 voorsprong. Met een driepunter bracht Julie Vanloo het verschil voor het eerst op twintig punten (53-33). De Grieken hadden geen antwoord en waren vooral te weinig efficiënt (16/58). De Cats konden de wedstrijd zorgeloos uitspelen en trokken ook in het slotkwart (17-9) nog aan het langste eind. Kim Mestdagh (18 ptn), Emma Meesseman (15) en Ann Wauters (14 ptn, 8 rebounds) waren de uitblinkers. Het is de eerste keer dat een Belgisch basketteam een medaille verovert op een groot kampioenschap. Dankzij hun plaats bij de top zes mogen de Cats volgend jaar naar het WK in Spanje (22-30 september).

"Dit is voor België echt een historische medaille", reageerde Emma Meesseman. "En we hebben die met een fantastische groep veroverd. Ik ben dan ook blij dat iedereen speelgelegenheid kreeg en iets kon bijdragen tegen de Grieken."