Belgian Cats stoten door naar halve finale op EK

"Het is fantastisch. We hebben 40 minuten gestreden in deze wedstrijd en niet 39. De laatste vijf seconden leken een eeuwigheid te duren," zei ze na afloop van de match.

De Belgische basketvrouwen hebben zich op het EK dus geplaatst voor de halve finales.Emma Meesseman blonk uit met 33 punten, 11 rebounds en 4 assists. Ook Kim Mestdagh (19 ptn) en Kyara Linskens (13 ptn) waren goed bij schot. Jullie Allemand (9 ptn) zorgde bij 83-83 zes seconden voor het einde voor de winnende korf.

Zaterdag speelt de selectie van bondscoach Philip Mestdagh om een finaleplaats tegen Servië. Dat schakelde tweevoudig titelverdediger Spanje met 71-64. In de andere halve finale staat Wit-Rusland tegenover Frankrijk. De hele eindfase van het EK wordt in Valencia afgewerkt. België is meteen ook zeker van deelname aan de kwalificatietoernooien voor het WK van 2022 in Australië.