Belgian Cats stoten door naar halve finale op EK basket

Al na 9 minuten staan de Cats in het Sloveense Ljubljana op 20 punten voorsprong. De Servische vrouwen kwamen beter in de partij in het tweede kwart (21-23) maar keken nog altijd tegen een fikse achterstand aan halfweg (49-31). In het derde kwart (22-14) maakte België definitief het verschil, waarna de Cats in het vierde kwart (22-8) Servië helemaal tureluurs speelden.

Uiteindelijk stoten ze door naar de halve finales met een overwinning van 93-53.

Magic Emma

De Ieperse Emma Meeseman zorgde zelfs voor een historische assist op het EK basket: met haar assist werd ze de eerste speelster ooit op een EK basket die voor een triple double zorgt.

Emma Meesseman en Julie Allemand scoorden bij de collectief sterke Cats elk vijftien punten. Kyara Linskens en Julie Vanloo kwamen tot veertien eenheden.

Parijs 2024?

Wie hun tegenstander wordt in die halve finale zaterdag is nog niet zeker. Ofwel wordt het Frankrijk of Montenegro. Die moeten straks nog hun match spelen. In de andere halve finale komt Hongarije, dat Tsjechië nipt met 62-61 uitschakelde, tegenover Spanje of Duitsland te staan.

Bovendien grijpen de Belgische basketvrouwen ook een ticket voor de preolympische kwalificatietoernooien met het oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.