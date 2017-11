Belgian Cats trainen in Kortrijk

In de Lange Munte in Kortrijk bereiden ze zich voor op een nieuwe kwalificatieronde voor het EK. De Belgische ploeg speelt op 11 november in Zwitserland hun eerste kwalificatiewedstrijd. Op 15 november staat de eerste thuiswedstrijd op het programma in De Lange Munte.

De Cats tellen maar liefst zes West-Vlaamse speelsters (Emma Meesseman, Ann Wauters, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Hanne en Kim Mestdagh) en een West-Vlaamse coach (Philip Mestdagh). Het succes op het Europees kampioenschap lokt vandaag dan ook heel wat publiek naar de basketbalvrouwen.

Voor de thuiswedstrijd op 15 november is de Lange Munte al helemaal uitverkocht. Wie de wedstrijd toch wil volgen kan die dag terecht op deze website.