Belgian Cats treffen Australië, Puerto Rico en China op Olympische Spelen

Deze morgen werd in Mies, Zwitserland de loting voor de poulefase van de Olympische Spelen in Tokio gehouden. Onze Cats kwamen in poule C terecht, samen met Australië, China en Puerto Rico.

De Belgian Cats (nummer 6 van de wereld) kenden bij de loting voor de Spelen in Tokio een gunstige poule. Met China (nummer 9 van de wereld) en Puerto Rico (nummer 22) loten ze twee landen die in de mogelijkheden van de Cats liggen. Australië, na USA het nummer 2 van de wereld is de favoriet in de groep van België. Australië is de verliezende finalist van het WK in 2018, waar het verloor van de Verenigde Staten.

Op het WK in Tenerife, waar de Cats vierde eindigden, wonnen de Belgian Cats nog met een "vijftiger" van Puerto Rico. Tegen China speelden de Belgian Cats in 2018 oefenwedstrijden met wisselend succes. China werd op de Spelen in 2016 in Rio tiende en op het WK in 2018 zesde.

De top 2 van elke groep plaatst zich in ieder geval voor de kwartfinales, daarbij aangevuld door 2 van de 3 nummers 3. De Belgian Cats zijn er voor de allereerste keer bij op de Olympische Spelen.