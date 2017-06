De Belgian Cats nemen het zaterdag in hun halve finale op het EK basketbal voor vrouwen in Praag op tegen Spanje.

De vicewereld- en vice-olympisch kampioen was donderdag in zijn kwartfinale een klasse te sterk voor Letland: 67-47 (rust: 38-22). Eerder op de dag verzekerden de Belgische basketbalvrouwen zich van een ticket voor de halve finales. De speelsters van coach Philip Mestdagh haalden het in hun kwartfinale van Italië met 79-66. In de groepsfase hadden de Cats op speeldag drie met 62-58 de maat genomen van Letland.