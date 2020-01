Belgian Cats veroveren jonge basketharten in Oostende

Ann Wauters en co spelen van 6 tot 9 februari 2020 het kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen in de Versluys Dôme, en willen ook de Oostendse jeugd wakker maken voor dit event. “Dit zijn de belangrijkste wedstrijden van ons leven”, klonk het.

“We willen geïnteresseerde Oostendse kinderen aanzetten om basketbal te spelen, met eventuele doorstroming naar de Oostendse basketbalclubs, én anderzijds promotie maken voor het olympische kwalificatietornooi van de Belgian Cats”, zegt Lisa Van Ranst van Basketbal Vlaanderen.

Grote voorbeelden

Promotie maken was eigenlijk niet meer nodig, want de wedstrijden van de Belgian Cats waren in een mum van tijd uitverkocht. De nationale damesploeg is hot sinds ze in 2018 de vierde plaats behaalden op het WK Basketbal. Straks willen ze ook voor het eerst deelnemen aan de Olympische spelen. “Dit zijn de belangrijkste wedstrijden van ons leven. We willen met zijn allen heel graag naar de Spelen”, sprak Ann Wauters de kinderen toe. Ze had ook raad voor de jonge basketters. “Tijdens het basketballen moet je hard werken, maar ook plezier hebben. Dan zijn ook wij op ons sterkste”.

De Belgian Cats namen deel aan enkele oefeningen tijdens de training, en deelden ook handtekeningen uit. “Een fantastische namiddag. Zij zijn ons grote voorbeelden”, klonk het unaniem bij de kinderen.