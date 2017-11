Belgian Cats vlotjes voorbij Duitsland

De Belgische basketvrouwen hebben gisteravond in een uitverkochte Lange Munte in Kortrijk hun maximum van de punten behouden in de kwalificaties op weg naar het EK van 2019 in Letland en Servië.

De Belgian Cats wonnen met 103-60 van Duitsland. Zaterdag wonnen de vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh ook hun eerste kwalificatiewedstrijd al, met 56-85 bij Zwitserland. Het duo Emma Meesseman (31 punten) en Ann Wauters (15 ptn) was eens te meer de gangmaker van het Belgische team. Ook zonder de gekwetste Julie Allemand kwamen de Belgische vrouwen nooit in de problemen tegen een zwak Duitsland.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes spelen in 2019 de eindronde in Letland en Servië. Op het vorige EK, in juni van dit jaar in Tsjechië, veroverden de Belgen brons. De volgende partijen voor de Belgian Cats zijn voorzien op 10 februari in Tsjechië en op 14 februari tegen Zwitserland, in Kortrijk.