2017 was ook het jaar van de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen. Ze behaalden een bronzen medaille op het Europees Kampioenschap in Tsjechië.

The Cats verloren alleen van Spanje, de latere winnaar. En u weet het, de Belgian Cats zijn zo goed als helemaal West-Vlaams, met bondscoach Philip Mestdagh, Ann Wauters en Emma Meesseman op kop. In 2018 wacht al het volgende grote doel voor de Cats: het wereldkampioenschap in Spanje.

