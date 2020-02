Belgian Cats winnen wel van Japan

In hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende hebben de Belgian Cats zondag met 92-84 gewonnen van Japan. Bij de rust stonden ze 40-34 voor.

Zoals wel vaker namen de Belgen een aarzelende start en na het eerste kwart keken ze tegen een 13-22 achterstand aan. Met een 27-12 in het tweede kwart maakten ze dat helemaal goed en ook het derde kwart (28-19) was voor de Cats. In het slotkwart kregen de meisjes van Philip Mestdagh het nog behoorlijk benauwd. De Japanners kwamen terug tot 85-84. Het bleek wel hun laatste wapenfeit, in de laatste anderhalve minuut kwamen ze niet meer tot scoren. Met 23 punten, 7 rebounds en 5 assist was Emma Meesseman de uitblinker bij de Belgen. Meesseman was wel niet de topscorer van de partij, Saki Hayashi scoorde er 24.