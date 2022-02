Belgian Cats zeker van WK na zege tegen Rusland

De Belgian Cats mogen naar het WK dit najaar in Australië. In hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in het Dominicaanse Santo Domingo versloegen ze Rusland met 66-43.

Emma Meesseman was met 20 punten de topscorer van de partij. Na de 98-65 zege van donderdag tegen Puerto Rico waren de Cats al 99 procent zeker van een tweede WK-deelname op rij. Nu is dat honderd procent. Naast de Verenigde Staten, waartegen de Cats vrijdag met 84-75 verloren, mogen de beste twee in de groep door. De Amerikaanse titelverdedigers zijn als olympisch kampioen automatisch geplaatst voor het WK.

"Veelbelovend"

"Dit is veelbelovend voor de toekomst", zegt Emma Meesseman. "Het WK in Australië wordt voor ons een nieuwe etappe. Het is moeilijk te zeggen wat we van het WK mogen verwachten, want er wacht ons nog veel werk. We zullen alleszins ons best doen en ervan genieten."

Het WK is van 22 september tot 1 oktober in Australië. Naast de VS en gastland Australië kunnen de Belgen daar Bosnië, Canada, China, Frankrijk, Japan, Nigeria, Servië, en Zuid-Korea ontmoeten. Rusland en Puerto Rico strijden vandaag om het laatste ticket. Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, werden de Cats vierde.