Belgian Cats zien laatste oefenwedstrijd in Kortrijk wegvallen door corona

De Belgian Cats, de nationale vrouwenbasketbalploeg, moeten hun laatste oefeninterland voor het EK afblazen na twee positieve coronatests. De wedstrijd zou normaal gezien vanavond plaatsvinden in de Lange Munte in Kortrijk.

"In overleg met de medische staf en in overleg met de twee teams werd beslist om het oefenduel tussen de Belgian Cats en de Griekse nationale ploeg niet te spelen. Die beslissing werd genomen in het belang van de deelname van beide ploegen aan het EK", bevestigde de Belgische federatie in een persbericht. "Het risico op besmetting bij de twee teams zou te groot zijn. De Belgian Cats betreuren de situatie uiteraard." Meer details werden niet vrijgegeven.

België reist maandagochtend per trein af naar Straatsburg om donderdag zijn eerste wedstrijd van het EK tegen Bosnië-Herzegovina te spelen.

De Griekse federatie kondigde ook de afgelasting van de wedstrijd aan "wegens een positief geval bij het Belgische team". De uitzwaaiwedstrijd zaterdag zou een coronatestevent worden en moest worden gespeeld voor 700 toeschouwers.