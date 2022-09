Belgian Cats zwoegen tegen Puerto Rico

De Belgische basketbalvrouwen hebben zaterdag in hun derde groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney met 68-65 gewonnen van Puerto Rico. Ze boekten zo hun tweede zege, al liep het niet van een leien dakje.

De Cats startten als vijfde op de FIBA-ranking als favoriet tegen de nummer 17 maar konden de hele wedstrijd geen afstand nemen van hun tegenstanders. Daarvoor misten de withemden te veel shots. Na het eerste quarter stond het 12-11 en bij de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht: 31-31.

Na de pauze bleef het verschil miniem, al mochten de Cats het laatste quarter van 10 minuten wel met een voorsprong van een punt (49-48) aanvatten. Ook dat werd een nagelbijter waarin het team van bondscoach Valéry Demory uiteindelijk met drie punten verschil aan het langste eind trok. Kyara Linskens werd topschutter bij de Belgen met 24 punten. Ze plukte ook 13 rebounds. Antonia Delaere eindigde met 13 punten, Emma Meesseman was goed voor 12 rebounds, 11 assists en 6 punten.

De Cats eindigden met een laag scoringspercentage van 38 procent (29 op 77). Eerder deze week verloren de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen de Verenigde Staten, de topfavoriet, met 87-72 en wonnen ze aansluitend met 84-61 van Zuid-Korea. In groep A spelen ze maandag (om 3u30) nog tegen Bosnië en Herzegovina en dinsdag (om 5u30) tegen China. Eerder op de dag wonnen de VS met 77-63 van China en verzekerden zich zo als eerste van een ticket voor de kwartfinales. De Koreanen waren met 99-66 te sterk voor de Bosniërs. De eerste vier in de poule stoten door naar de kwartfinales. De VS voeren het klassement aan met 6 punten. Dan volgen China (tweede) en België (derde) met 5 punten. Puerto Rico (vierde) en Zuid-Korea (vijfde) hebben 4 punten. Bosnië sluit na drie nederlagen de rij met 3 punten. In 2018, bij hun eerste WK-deelname, eindigden de Cats in Tenerife net naast het podium op de vierde plaats.