Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout start in Otegem

De kersverse Belgische kampioen, Michael Vanthourenhout, rijdt morgen voor het eerst in zijn driekleur op de veldrit van Otegem. Hoewel hij er eerst niet was aangekondigd, start hij nu dus toch. U kan de wedstrijd live volgen bij Focus en WTV.

Het is een traditie, dat de Belgische kampioen één dag na het BK zijn trui voor het eerst officieel aantrekt op de Weversmidagcross in Otegem. "De herkansing" ook voor de rivalen om één dag later hun gram te halen.

Vanthourenhout stond nog niet op de deelnemerslijst, maar de organisatie kreeg zondag in de vooravond de bevestiging van zijn komst. Naast Michael Vanthourenhout starten ook Eli Iserbyt en Laurens Sweeck in Otegem. Een 'revanche' kan dus wel. Ook Gerben Kuypers, de Belgische kampioen bij de eliterenners zonder contract, komt aan de start.

Live op Focus en WTV

U hoeft zelf niets te missen van de cross in Otegem. Op Focus en WTV (op TV en online) kan u de wedstrijd volgen. Vanaf 13u45 brengen we de vrouwen en om 15u zijn de mannen profs aan de beurt. Het commentaar is van Jeroen Sap en Klaas Vantornout.