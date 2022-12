Belgische titel voor Lore Bruggeman

Lore Bruggeman uit Deerlijk is in het Skate Depot in Hoboken voor het derde jaar op rij Belgisch kampioen streetskateboarden geworden.

'Ik heb één trucje gemist', reageert Bruggeman, 'maar over het algemeen ben ik wel blij met hoe ik het gedaan heb. Er zijn niet zoveel vrouwen die skaten, maar ik merk wel dat het niveau stijgt. Dus dat is wel goed om te zien natuurlijk.'

De nieuwe Belgische titel voor Bruggeman is geen verrassing. Zo nam ze vorig jaar al deel aan de Olympische Spelen in Tokio, waar ze strandde in de voorrondes. De Spelen in Parijs in minder dan 2 jaar is het volgende grote doel voor de 20-jarige Bruggeman. 'We hebben eigenlijk nog maar één kwalificatiewedstrijd gehad', zegt Bruggeman, 'en de volgende is eind januari, dus da’s wel een belangrijke om naar toe te werken.'

Er waren ook nog titels voor 2 andere West-Vlamingen gisteren: Jonathan Vlerick en Yaram Diattara.