Opvallend, want Vyvey timmert nog steeds aan de weg terug na een trombose vorig jaar. Onlangs won de roeier van KRB al in Italië, en nu was hij in Hazewinkel te sterk voor zijn ploegmaten Marlon Colpaert (KRNSO) en Niels Van Zandweghe. Vyvey maakt dus een grote kans om volgende week in de seat races een plaatsje in de dubbeltwee te veroveren, richting Olympische Spelen in Parijs.