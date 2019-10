Belgische turnmeisjes geplaatst voor Tokio

Speerpunt Nina Derwael, Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose totaliseerden vrijdag 161,238 punten. Vooral door foutjes op de balk bleven ze onder de door de coaches vooropgestelde 162 punten. Het was wachten tot de laatste deelnemende landen, die zaterdag in actie kwamen, om zeker te zijn van olympische kwalificatie. België staat momenteel op de negende plaats, met enkel nog Brazilië en de VS die in de laatste subdivisie in actie moeten komen. Rusland, China en de VS pakten al op het WK van 2018 een olympisch ticket. De finale is weggelegd voor de beste acht landen.

Op het WK vorig jaar in Doha behaalden de Belgische meisjes een totaalscore van 158,970 punten, goed voor een elfde plaats. Het Belgische meisjesteam nam in 2016 ook deel aan de Olympische Spelen, voor het eerst sinds 1948. In Rio de Janeiro werden ze twaalfde.