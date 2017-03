Als beste derde in zijn poule gaat Knack toch nog door naar de volgende ronde met de beste twaalf clubs van Europa. Knack Roeselare had het van bij de start moeilijk tegen Belgorod. In de eerste set werd het 25-20 voor de Russen. Ook in de tweede set stoomde Belgorod door, Roeselare leek af te steven op een nederlaag maar herpakte zich knap in de derde set: 15-25. Het signaal voor de Russen om in de vierde set door te duwen, Roeselare kraakte maar keert met opgeheven hoofd terug uit Rusland.