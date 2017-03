In een mededeling laat KV Kortrijk weten dat Karim Belhocine opnieuw hoofdcoach is van KV Kortrijk. Hij start vandaag met de Pro License opleiding.

Bart Van Lancker zal Belhocine assisteren: Van Lacker was hoofdcoach van augustus tot nu. Nu Belhocine begonnen is aan zijn Pro Licence-cursus kan hij zelf weer hoofdcoach zijn. Na een kleurloos seizoen wil KV Kortrijk zich opnieuw bewijzen in Play-off II.