Belofte Alec Segaert (19) bezorgt België Europese tijdrittitel

De negentienjarige Alec Segaert uit Lendelede is donderdag in het Portugese Anadia Europees kampioen tijdrijden geworden. De uittredende Europese tijdritkampioen bij de junioren haalde het met ruime voorsprong.

Alec Segaert slaat zijn slag bij de mannen onder de 23 jaar. Als eerstejaarsbelofte hoorde de Lendeledenaar tot de jongste renners van het deelnemersveld, maar toch was hij met ruime voorsprong de snelste in een lastige tijdrit over 22 kilometer.

Groot tijdrittalent

Segaert deed 27:26 over zijn chronoproef, goed voor een gemiddelde snelheid van meer dan 48 kilometer per uur. Daarmee was hij 50 seconden sneller dan de nummer twee, de Kroaat Fran Miholjevic. De Fransman Eddy Le Huitouze werd derde op 51 seconden.

De jongeman, die uitkomt voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal, staat geboekt als groot tijdrittalent. Vorig jaar veroverde hij bij de junioren de Europese tijdrittitel in het Italiaanse Trento. Eerder dit jaar pakte Segaert in zijn eerste jaar bij de beloften ook al de Belgische titel tegen de klok en werd hij tweede in de tijdrit van de Triptyque des Monts et Châteaux.