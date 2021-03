Bennett wint sprint in Oxyclean Classic Brugge-De Panne

De Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) heeft woensdag de Classic Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De 30-jarige Bennett haalde het na 203,9 kilometer in De Panne in de massaspurt voor Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

De wedstrijd draaide zoals verwacht uit op een massaspurt. Bennett had nog de meeste kracht in de benen om in de slotmeters het verschil te maken en Philipsen achter zich te houden. De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) maakte het podium vol.

De vorige editie van Brugge-De Panne vond plaats op 21 oktober. Yves Lampaert mocht toen, na een door stormweer geteisterde en hierdoor zelfs ingekorte koers, afgescheiden het zegegebaar maken. Tim Declercq werd tweede voor Tim Merlier.