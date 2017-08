Bert Van Lerberghe rijdt voor Cofidis

De Waregemnaar komt over van Sport Vlaanderen-Baloise en tekende voor twee seizoenen bij het Franse Pro Continentale team. De 24-jarige Van Lerberghe reed de voorbije drie seizoenen in dienst van Sport Vlaanderen. "Ik wil hier de volgende stap in mijn carrière zetten", liet Van Lerberghe weten op de website van Cofidis. "Dit team is een vaste waarde in het internationale peloton. De Vlaamse klassiekers worden mijn doel. Ik wil mijn limieten opzoeken in de kasseikoersen. Bovendien heb ik een goede sprint in de benen.