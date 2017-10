Besiktas veegt BC Oostende onder de mat

De Oostendenaren hadden vorige week dinsdag hun eerste groepswedstrijd, bij het Duitse Bonn, nog met 66-74 gewonnen. In de andere twee wedstrijden in groep D boekten het Tsjechische Nymburk en het Poolse Zielona Gora zeges tegen respectievelijk het Griekse Aris (99-70) en Bonn (73-69). Woensdag ontvangt het Franse Nanterre het Italiaanse Avellino. Beide teams wonnen hun openingswedstrijd. De 32 deelnemers aan de Champions League basketbal zijn ingedeeld in vier groepen van acht teams. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Nummers vijf en zes moeten naar de play-offs van de Europe Cup. De volgende wedstrijd voor Oostende is op woensdag 25 oktober, bij Avellino.