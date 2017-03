Besnik Hasi mogelijk nieuwe coach KV Kortrijk

KV Kortrijk had de voorbije dagen gesprekken met enkele 'vrije' trainers. Besnik Hasi staat dicht bij een akkoord, dat zegt Het Laatste Nieuws. Hij zal in het gezelschap van een volledig nieuwe staf zijn.

De ex-Albanese international, 13 jaar speler in de Belgische competitie en in die tijd zowel met Genk als Anderlecht landskampioen, was jaren assistent-coach bij Anderlecht tot hij in maart 2014 overnam van John van den Brom. Hasi loodste paars-wit na sterke play-offs naar de titel. De volgende twee seizoenen werd Anderlecht onder zijn leiding 3de en 2de waarna hij werd bedankt voor zijn diensten.



Hasi trok naar de Poolse landskampioen Legia Warschau waar hij na tegenvallende resultaten na drie maanden werd ontslagen. En nu zou hij zich dus klaarmaken om terug naar België te keren.