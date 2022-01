"Beter doen dan ploegen met meer budget": Lefevere klaar voor nieuw seizoen

De architect van het succes blijft Patrick Lefevere. De manager blijft de grootste aanjager van zijn roedel wolven, en slaagt er ook in de lat telkens weer hoger te leggen. Ook dit jaar wil hij weer beter doen dan de ploegen die over een veel groter budget beschikken.

"Vanaf mei hebben we een op twee wedstrijden waar ik aan de start stond, gewonnen met de ploeg. Dat is super plezant om te koersen. Bij ons is er onder de renners al stress als je een week niet wint", zegt renner Stijn Steels.

"Best trots"

En zo kom je aan 66 zeges, al telt Patrick Lefevere er wel de wereldtitel van Julian Alaphilippe in dienst van de Fransen graag bij.

"Dat staat ook trots op je auto, beste team van de wereld. Ja, ik ben daar trots op. Ik kan niet blijven zagen over budgetten, maar iedereen weet wie die heeft. En als je dan daarnaast of erboven staat in het eindklassement van de UCI met het aantal overwinningen, dan ben ik daar best wel fier op", zegt Patrick Lefevere.

"Verliefd op regenboogtrui"

Nog meer dan de renners kickt Lefevere op die regenboogtrui.

"Ik ben er verliefd op, ik kan er niks aan doen. Als ik hem zo 's morgens zie rondlopen. Iedere renner die start, wil ooit die trui. En als je hem dan twee jaar na elkaar hebt."

"Andere aanpak met Remco"

Naast Alaphilippe en Asgreen, is er natuurlijk het fenomeen Remco Evenepoel.

Patrick Lefevere: "Ik probeer het wat anders aan te pakken. Iets kalmer, maar we gaan wel zien hoe de media en de omgeving ermee omgaan. Hijzelf legt de lat hoog, maar de mensen rondom hem ook. Als ploeg hebben we voor een heel ander programma gekozen. Hij heeft een normale winter gehad, zonder die brute pech. We hopen dat hij op zijn sterkste is zoals voor zijn val."

Verwachtingen van West-Vlaamse renners

Maar ook van zijn West-Vlamingen verwacht Lefevere wel het een en ander.

"Tim is er altijd wanneer hij er moet zijn. En Lampaert ja, jammer genoeg met die camera de hele tijd achter zijn kont. Pech, dat blijft de rode draad. Ja, je hebt zo van die mensen. Hij kiest er zelf wel niet voor. Een monument winnen, dat zit er wel in. Ja, maar ondertussen vliegen de jaren voorbij. Iedereen wenst het hem toe. Supergoede gast, werken voor de ploeg, meer dan hij zou moeten. Hij is niet te lui om de mouwen op te stropen voor anderen, en af en toe vergeet hij aan zichzelf te denken, of koerst hij te wild. Het zal er wel eens uitkomen."

Benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer Quick.Step Alpha Vinyl de score opent.

