Biebauw tekent voor Beerschot

Sinds hij in 2006 voor het eerst tussen de palen stond bij toenmalig eersteklasser Roeselare, speelde hij 10 jaar en meer dan 150 wedstrijden op het hoogste niveau. De West-Vlaming toonde ook z’n kunnen bij KV Mechelen en Oostende. In 2016 keerde Biebauw terug naar zijn Roeselare waar hij tot de laatste minuut van het vorige seizoen eerste doelman en kapitein was. Na het faillissement van Roeselare werd het contract van Biebauw ontbonden. “Ik hoop dat het goedkomt met Roeselare maar focus me nu op Beerschot. Dat ik bij zo’n club 2 jaar getekend heb, is mooi. Dit is sportief opnieuw een grote stap voorwaarts en ik bezie dit nog steeds als een uitdaging.”

Ondanks z’n ervaring en z’n kwaliteiten, legt Biebauw zich neer bij z’n rol als reservedoelman. “Het is logisch dat de positie van Mike niet ter discussie staat. Maar op het moment dat hij door omstandigheden moet vervangen worden, moet ik klaar zijn. Daar zal ik alles aan doen.” Biebauw is de laatste maanden blijven trainen en is topfit.