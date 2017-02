Als KV Oostende de Belgische voetbalbeker wint, wacht er hen een uniek feestje in Oostende. Dat maakte burgemeester Vande Lanotte bekend.

Als het zo ver komt, dan mogen de spelers van KV Oostende hun bekerwinst vieren op de Mercator. Dat doen ze dan samen met bekerwinnaar in het basketbal BC Oostende.

Volgens burgemeester Vande Lanotte is Oostende terecht Europese sportstad, met de bekerwinst van BC Oostende en de mogelijke bekerwinst van KV Oostende. In de Gaverbeek springen, dat kan iedereen, meldt de burgemeester ook nog, met een knipoog naar Zulte Waregem, tegenstander in de finale van de Belgische voetbalbeker.