Mogelijk kunnen de amateursporten half januari weer opstarten. Goed nieuws voor de voetbalwereld, maar veel twijfel of het wel de moeite is.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts werkt aan een plan om de amateursporten half januari weer te laten opstarten. Niks te vroeg, vinden ze in het voetbal, al is er daar heel wat twijfel of het nog wel de moeite is om alles weer op te starten.

Een heropstart hangt namelijk samen met heel wat andere factoren. De horeca bijvoorbeeld, want zonder de inkomsten van de kantine kunnen de voetbalclubs niet overleven.