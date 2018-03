Bjorn De Decker wint Vlaamse Pijl Harelbeke

Door de ijzige omstandigheden besliste de organisatie vanmorgen om de lus door de Vlaamse Ardennen te schrappen en enkel 15 lokale ronden van 8 kilometer in Harelbeke af te werken. De wedstrijd voor junioren werd zelfs afgelast.

Kopgroep van 8

De wedstrijd blijft lang gesloten. In de eerste zeven ronden proberen enkele renners wel een ontsnapping op poten te zetten, maar zonder succes. Pas in de achtste ronde scheiden acht renners zich af van het peloton. EFC-L&R-Vulsteke heeft een trio vooraan: Maxime De Poorter, Julien Van den brande en Lothar Verhulst. Daarnaast is ook een duo van Shifting ears mee: Jari Verstraeten en Bjorn De Decker en tot slot zien we nog Kobe Goossens van Lotto-Soudal, Gil D’Heygere van VL Technics en Christophe Van Cauwenberghe van DL Chemicals.

De acht draaien goed rond en bouwen een voorsprong uit van maximaal een dikke halve minuut. Het grote pak valt op drie ronden van het einde de koplopers op de nek, maar vijf van de acht blijven toch voorop: Goossens, D’Heygere, De Poorter en het duo van Shifting-Gears: Verstraeten en De Decker. De voorsprong loopt weer op tot bijna een halve minuut. De winnaar zit vooraan.

Late aanval

Zillebekenaar De Poorter is op papier de snelste van de kopgroep, maar man in vorm Bjorn De Decker kan er in de slotkilometers nog vanonder muizen. De Oost-Vlaming houdt stand en pakt de zege met een kleine voorsprong. Maxime De Poorter wint de sprint van de vier achtervolgers, voor Kobe Goossens.