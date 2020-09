BK Anzegem: Wie doet Lotte Kopecky wat?

De start bij de vrouwen kwam even in het gedrang door de dichte mist, maar om 9u30 weerklonk dan toch het startschot in Anzegem. De vrouwen rijden 7 plaatselijke ronden van 18,8 kilometer, goed voor een totaal van 131,6 kilometer. Rond 13u weten we of Lotte Kopecky haar favorietenrol kan waarmaken. De Oost-Vlaamse won vorige week nog een rit in de Giro Rosa. Ze pakte ook al de Belgische tijdrittitel.

Jesse Vandenbulcke

Vorig jaar verraste Jesse Vandenbulcke uit Geluwe vriend en vijand door in Gent Belgisch kampioene te worden. Het podium was trouwens helemaal West-Vlaams toen met Ann-Sophie Duyck uit Hulste op twee en Julie Van de Velde uit Aartrijke op drie.