BK Beachvolley Kortrijk éénmalig naar Lange Munte

Het Kortrijkse luik van het Belgian Beachvolley Championship is normaal altijd op de Grote Markt. “Maar met respect voor de mensen van de horeca verhuizen we éénmalig,” zegt organisator Balti. “Zij plaatsen nu hun terrassen op de totale oppervlakte van de Grote Markt na maanden van inactiviteit. We willen hen nu niet beperken in hun beroepsactiviteiten.”

De verhuizing naar de Lange Munte heeft nog een voordeel: daar liggen al twee beachvolleyterreinen. Voor de BK-manche moeten er dus maar twee tijdelijke velden bijkomen.

Het Kortrijkse luik van het BK Beachvolley is op 26 en 27 juni.