BK Beloften: Nicolas Cleppe moet enkel Hermans laten voorgaan.

Nicolas Cleppe uit Ingelmunster is tweede geworden op het BK veldrijden in Oostende. Hij moest enkel Quinten Hermans, die een ongenaakbare solo neerzette, laten voorgaan.

Het was op een mistig parcours dat de beloften streden om de titel van Belgisch Kampioen. In een tumulteuze eerste ronde, met een valpartij in de afdaling van de brug, reed er meteen een drietal weg: topfavoriet Quinten Hermans, Nicolas Cleppe en Thijs Aerts, de jongere broer van Toon Aerts.

Hermans, dit jaar ook Europees kampioen bij de beloften, ging al snel alleen op pad. Op bepaalde plekken in het parcours zette hij zich slim af aan de nadars. Nicolas Cleppe deed wat hij kon in de achtervolging, maar hij zag de achterstand op Hermans alleen maar vergroten tot meer dan een halve minuut.

Jonas De Groote uit Ieper leek vanuit de achtergrond in de voorlaatste ronde nog mee te spelen voor het brons, maar moest uiteindelijk nog Yannick Peeters (de zoon van Wilfried Peeters) laten voorgaan. De Groote werd dus vierde en viel net naast het podium.

