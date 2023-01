BK Biljart: "Titel belangrijker dan geld"

Nog tot en met zondag is er het Casino van Blankenberge het BK Biljart. Het kruim van de Belgische biljartsport neemt het tegen elkaar op, waarbij de titel belangrijker is dan het geld.

Tussen de toeschouwers ook biljartlegende Raymond Ceulemans, 85 intussen. De 35-voudige wereldkampioen komt elke dag kijken naar het tornooi in Blankenberge. "Alles wordt sterker. De top wordt sterker en zeker in de breedte zijn ze sterker. Er zijn er meerdere die een goed en hoog niveau kunnen halen."

De biljartsport heeft momenteel te kampen met keiharde concurrentie van darts, en dat voelen ze hier. Benny Van Goethem, Koninklijke Belgische Biljartbond: "De eerste prijs in de hoofddiscipline driebanden voor de kampioen is 1.500 euro. Als je ziet dat iemand die het WK Darts wint 580.000 euro meeneemt, daar staan we wel heel ver van af denk ik. Ik denk dat darts een echte hype is. Ook door corona is het wel een beetje gepromoot geweest."

Nu donderdag treedt Blankenbergenaar Koen Saver in de arena, hij neemt het in een thuismatch driebanden op tegen titelverdediger Peter De Backer, de dames sluiten zondag dit BK af.