BK tijdrijden Ingelmunster krijgt nieuwe datum

Het BK tijdrijden in Ingelmunster wordt verplaatst van 18 naar 16 juni. Er is sinds enkele weken een plaatsje vrijgekomen op de wielerkalender door de annulatie van een andere wedstrijd.

Er zijn ook - als corona het toelaat - op vrijdag batjes in Izegem. Maar vooral voor de renners is de woensdag een geschikter tijdstip voor het BK tijdrijden: zo kunnen ze langer recupereren voor het BK op de weg op zondag 20 juni.

Schepen van sport Jan Rosseel en schepen van evenementen Trui Lambrecht: "Als organisatiecomité streven we naar een optimale belevenis van het BK tijdrijden voor iedereen. Daarom hebben we ook beslist dat het beter is om de datum te verplaatsen naar woensdag 16 juni."

Samen met de organisator Belgian Cycling zijn de gemeentediensten volop bezig met de praktische voorbereidingen van de wedstrijd. De renners beginnen hun race tegen de klok omstreeks 13u. Ze starten en eindigen hun ronde in Ingelmunster, met telkens een doortocht in Izegem. De nieuwe Brigandsbrug werd ook opgenomen in het parcours.