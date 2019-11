Het Belgisch kampioenschap tijdrijden vindt volgend jaar opnieuw plaats in West-Vlaanderen. Op 18 juni ontvangt Koksijde de Belgische toppers tegen de klok. Dat liet burgemeester Marc Vanden Bussche zich ontvallen aan de VIP-tent van de wereldbekercross in Koksijde. Vorig jaar ging het BK tijdrijden door in Middelkerke.