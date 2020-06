BK tijdrijden mag doorgaan in Koksijde

Normaal gezien had het BK tijdrijden op 18 juni moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis was dat verplaatst naar 20 augustus. Het schepencollege heeft dat nu bevestigd.

"Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen zodat iedereen zich veilig gaat voelen als hij naar Koksijde komt afzakken," aldus burgemeester Vanden Bussche. "Als een paar dagen later de Tour de France kan starten, dan kunnen wij toch wel een BK tijdrijden organiseren met de nodigesocial distancing !"

Het BK tijdrijden is de jongste jaren aan een echte revival toe. Ons land kent dan ook een paar absolute toppers zoals Victor Campaerts, Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Yves Lampaert. Vorig jaar won van Aert in Middelkerke voor het Deceuninck-Quick.Step-duo.

Parcours van 13 kilometer

De renners krijgen een technisch en uitdagend parcours voorgeschoteld van 13 kilometer, met o.a. de beklimming van de Hoge Blekker, natuurreservaat De Doornpanne en de landingsbaan van het militair domein. De start is in de Zeelaan in Koksijde-Bad. De aankomst is voorzien in Koksijde-Dorp, ter hoogte van de accommodatie van Tennis en Padel Club Koksijde.

Programma

10–11.15 uur: Heren elite zonder contract

11.15-12.30 uur: Dames elite

12-30–16-45 uur: Heren elite

Volgende wielerfeesten in Koksijde

19-20 september 2020 : UCI Keizer der Juniores

22 november 2020: Wereldbeker UCI cyclocross Koksijde

1 mei 2021: BK Tijdrijden Jeugd