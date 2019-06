BK tijdrijden in Middelkerke wordt open strijd

Donderdag staat in Middelkerke het Belgisch kampioenschap tijdrijden op de agenda. De periode dat dit een noodzakelijk kwaad was en een titelstrijd die veel renners links lieten liggen, is verleden tijd.

Met Victor Campenaerts komt de Belgische kampioen en Europees kampioen in die discipline aan de start. Bovendien is hij na Bradley Wiggins de nieuwe werelduurrecordhouder. Toch is zo'n palmares nog geen zekerheid op het verlengen van de Belgische titel. De laureaat van 2016 en 2018 krijgt in de gemeente waar burgemeester Jean-Marie Dedecker de plak zwaait fikse tegenstand te verwachten. Bondscoach Rik Verbrugghe noemt immers direct zes renners op die kandidaat zijn voor de titel.

"Victor Campenaerts blijft de té kloppen man. Logisch na wat hij liet zien in Mexico toen hij het werelduurrecord van Bradley Wiggins van de tabellen veegde. En Campenaerts is nog steeds uittredend kampioen voor de Belgische titel. Maar er liggen er minstens vijf anderen op de loer", geeft Verbrugghe mee. "In Anzegem vorig jaar werd Thomas De Gendt tweede na Campenaerts. Diezelfde De Gendt moest begin deze maand in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Italië slechts 2 seconden toegeven op Campenaerts. Yves Lampaert, in Anzegem goed door brons, won onlangs de tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Ook niet simpel".

Secondenspel

Daarmee hebben we het podium van de vorig titelstrijd gehad. Maar er zijn nog kandidaten voor de tricolore trui. "Ik denk aan de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. Toen reed een zekere Remco Evenepoel, op weg naar Zottegem, elke tegenstand aan flarden", stelt de bondscoach. "Tim Wellens, ploegmakker van Campenaerts, won in de Ruta del Sol de tijdrit en ook in de Baloise Belgium Tour toonde hij zich in deze discipline de sterkste en zette Campenaerts zelfs op 2 seconden. Wout van Aert van zijn kant won de tijdrit van de Dauphiné. Een rittenkoers waarin velen zich klaarstomen voor de Tour. Die vijf mannen zijn allemaal in topvorm en komen zo heel dicht in de buurt van Victor Campenaerts, dé specialist bij uitstek. Ik verwacht donderdag een secondenspel en zo dus ook aan een heel open strijd", besluit Rik Verbrugghe

En dan is er nog Nathan Van Hooydonck, tweede in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour, op 1 seconde van winnaar Tim Wellens.