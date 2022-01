BK veldrijden met of zonder publiek? "Vanavond beslissen we"

De kans lijkt klein dat het BK veldrijden in Middelkerke komend weekend met publiek wordt gereden. Momenteel is dat nog altijd verboden. "Onze deadline is vanavond", klinkt het bij organisator Golazo.

Enkele weken geleden besliste het Overlegcomité om onder meer sportevenementen met publiek te verbieden. Het zorgde voor heel wat onzekerheid in de cross, maar toen de cultuursector met succes die beslissing aanvocht, groeide de hoop bij enkele veldritorganisatoren.

De beslissing over sport werd niet teniet gedaan door de rechtbank, zo ver kwam het in het veldrijden niet. Maar achter de schermen werd wel gelobbyd om opnieuw te kunnen organiseren met publiek. Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker ging al in overleg met minister-president Jan Jambon.

Een nieuw Overlegcomité, met eventuele versoepelingen, is pas op donderdag gepland, amper twee dagen voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden in Middelkerke. Te laat om nog een en ander op poten te zetten. De kans dat er alsnog met publiek georganiseerd wordt lijkt bijzonder klein, maar de hoop is nog niet helemaal weg. Golazo, uitvoerend producent van het BK in Middelkerke, wil ten laatste maandagavond duidelijkheid. "Ik bel vandaag nog rond met alle betrokkenen om meer info te krijgen en dan valt een beslissing", zegt Christophe Impens.