BK voor politie en brandweer in Zonnebeke

In Zonnebeke vond zaterdag het Belgisch kampioenschap wielrennen plaats voor politie en veiligheidsdiensten.

Naast blussen en boeven vangen rijden ze ook nog eens heel hard op de fiets. Dat bleek zaterdag op het Belgisch kampioenschap wielrennen voor politie en brandweer in Zonnebeke. De deelnemende agenten en spuitgasten kregen er een licht glooiend parcours van 70 kilometer voorgeschoteld. Inzet was eeuwige roem en per leeftijdscategorie een nationale titel. Bij de brandweer wonnen Wesley Bellen, Bart Decock en Bruno Cauwelier de titel. Bij de politie waren Fabrice Melsen, Frederik Decaestecker en Nico Roose de beste.

De organisatie hoopt dat het BK wielrennen voor politie en brandweer ook volgend jaar opnieuw in West-Vlaanderen zal zijn.