BK vrouwen: Cant voor de achtste keer de beste

Het was een lastige wedstrijd die continu spannend bleef. Vooral de jonge Laura Verdonschot bleef lang in het spoor van topfavoriete Sanne Cant. In de vierde ronde viel Verdonschot, waardoor Cant even afstand kon nemen, maar de Limburgse kwam door goed loopwerk terug tot bij Cant. In de laatste ronde wist Cant dan toch haar belaagster af te schudden.



Daar achter pakt Ellen Van Loy brons. Ook Jolien Verschueren had vooraf op het podium gemikt, maar ze had het moeilijk met de passages over het strand en viel in de eerste vier rondes telkens bij het afrijden van de brug. Daardoor kon ze het brons van Van Loy niet meer bedreigen.

sporza_koers: Sanne Cant spurt naar haar achtste Belgische titel! #bkoostende pic.twitter.com/VPWjrno9RP — De Rode Vod (@derodevod) 8 januari 2017