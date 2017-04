BK wielrennen in 2021 naar Waregem

Het BK wielrennen op de weg vindt in 2021 plaats in Waregem. Dat heeft de Belgische wielerbond bekendgemaakt. De stad heeft er 230.000 euro voor over. Waregem was in 2007 al eens gaststad voor de Ronde van Frankrijk en in 2014 vond het BK Veldrijden er plaats. En in 2021 zal nu ook het BK op de weg er gereden worden. De stad werkt daarvoor samen met de organisatoren van Dwars door Vlaanderen. West-Vlaamse wielerfans worden dus verwend, want het jaar ervoor, in 2020 is buurgemeente Anzegem de plaats van afspraak voor het BK wielrennen op de weg.